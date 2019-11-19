Выпуск новостей за 18:00: Госохрана для Богдана. Электроэнергия из России

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 18:00 – журналисты "Наших денег" опубликовали расследование, в котором выяснили, что Зеленский незаконно выделил госохрану Богдану. Выгодно ли Украине покупать электроэнергию у России и кто от этого пострадает – рассказал журналист Олег Гавриш.

Также в выпуске: Зеленский и Тимошенко "поссорились" в соцсети.