Выпуск новостей за 18:00: Госохрана для Богдана. Электроэнергия из России
В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 18:00 – журналисты "Наших денег" опубликовали расследование, в котором выяснили, что Зеленский незаконно выделил госохрану Богдану. Выгодно ли Украине покупать электроэнергию у России и кто от этого пострадает – рассказал журналист Олег Гавриш.
Также в выпуске:
Зеленский и Тимошенко "поссорились" в соцсети.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии