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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
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      Выпуск новостей за 18:00: Госохрана для Богдана. Электроэнергия из России

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 18:00 – журналисты "Наших денег" опубликовали расследование, в котором выяснили, что Зеленский незаконно выделил госохрану Богдану. Выгодно ли Украине покупать электроэнергию у России и кто от этого пострадает – рассказал журналист Олег Гавриш.

      Также в выпуске:

      Зеленский и Тимошенко "поссорились" в соцсети.

       

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      Теги: Украина – Россия Электроэнергия Выпуск новостей Андрей Богдан
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