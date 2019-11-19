Випуск новин за 18:00: Держохороха для Богдана. Електроенергія з Росії

У випуску новин за 19 листопада станом на 18:00 – журналісти "Наших грошей" опублікували розслідування, в якому з'ясували, що Зеленський незаконно виділив держохорону Богдану. Чи вигідно Україні купувати електроенергію у Росії та хто від цього постраждає – розповів журналіст Олег Гавриш.

Також у випуску: Зеленський і Тимошенко "посварилися" у соцмережі.