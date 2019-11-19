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      Випуск новин за 18:00: Держохороха для Богдана. Електроенергія з Росії

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 листопада станом на 18:00 – журналісти "Наших грошей" опублікували розслідування, в якому з'ясували, що Зеленський незаконно виділив держохорону Богдану. Чи вигідно Україні купувати електроенергію у Росії та хто від цього постраждає – розповів журналіст Олег Гавриш.

      Також у випуску:

      Зеленський і Тимошенко "посварилися" у соцмережі.

       

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      Теги: Україна – Росія Випуск новин Електроенергія Андрій Богдан
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