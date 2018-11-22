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      Выпуск новостей за 18:00: Государственный бюджет 2019. Миллиард для президентского фонда

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 18:00 – в Верховной Раде депутаты принимают государственный бюджет на 2019 год, планируют уменьшить расходы на медицину и увеличить на Генпрокуратуру. В проекте Госбюджета на 2019 год появился интересный пункт – "Фонд президента Украины", на который должны выделить миллиард гривен.

      Также в выпуске:

      Бюджет Украины 2019: куда пойдет больше денег.

      Теги: Выпуск новостей Петр Порошенко Верховная Рада Бюджет-2019 Деньги
      Источник: 24 Канал
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