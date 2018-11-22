Выпуск новостей за 18:00: Государственный бюджет 2019. Миллиард для президентского фонда

В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 18:00 – в Верховной Раде депутаты принимают государственный бюджет на 2019 год, планируют уменьшить расходы на медицину и увеличить на Генпрокуратуру. В проекте Госбюджета на 2019 год появился интересный пункт – "Фонд президента Украины", на который должны выделить миллиард гривен.

Также в выпуске: Бюджет Украины 2019: куда пойдет больше денег.