Выпуск новостей за 18:00: ГПУ теряет следственные функции. Госкино без руководителя

В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 18:00 – начиная с 21 ноября ГПУ полностью теряет следственные функции. А все дела передают по подследственности в ГБР, СБУ или НАБУ. Госкино осталось без руководителя. Конкурс, который должен избрать нового главу закончился провалом. Единственная кандидат, которая дошла до финального этапа конкурса, Юлия Синкевич не прошла собеседование.

Также в выпуске: Депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов попал в скандал из-за судимости за изнасилование: что об этом известно.