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      Випуск новин за 18:00: ГПУ втрачає слідчі функції. Держкіно без керівника

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 листопада станом на 18:00 – починаючи з 21 листопада ГПУ повністю втрачає слідчі функції. А усі справи передають за підслідністю в ДБР, СБУ чи НАБУ. Держкіно залишилось без керівника. Конкурс, що мав обрати нового очільника закінчився провалом. Єдина кандидатка, яка дійшла до фінального етапу конкурсу, Юлія Сінкевич не пройшла співбесіду.

      Також у випуску:

      Депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов потрапив у скандал через судимість за зґвалтування: що про це відомо. 

      Дмитро Габінет став новим головою Хмельницької ОДА: що про нього відомо
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      Теги: Випуск новин ГПУ
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