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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      Выпуск новостей за 18:00: Грипп в Украине. Последствия трудовой миграции

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 18:00 – в Одесской области от болезни умер годовалый ребенок, это уже третья смерть от болезни за последние дни. В Министерстве здравоохранения констатируют, что эпидпорог заболевания гриппом и ОРВИ уже превышен. В мире отмечают день мигранта. В Украине примерно 9 миллионов человек ежегодно выезжает на сезонные работы.

      Также в выпуске:

      Последствия непогоды в Украине.

      Работают новые законы о выплате алиментов.

      О профилактике гриппа и прививках рассказал основатель Гражданской платформы "Украинское медицинское экспертное сообщество" Иван Сорока.

      О психологических аспектах трудовой миграции рассказал глава Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

       

      Теги: Иммигранты Выпуск новостей Рынок труда
      Источник: 24 канал
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