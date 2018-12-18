Выпуск новостей за 18:00: Грипп в Украине. Последствия трудовой миграции

В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 18:00 – в Одесской области от болезни умер годовалый ребенок, это уже третья смерть от болезни за последние дни. В Министерстве здравоохранения констатируют, что эпидпорог заболевания гриппом и ОРВИ уже превышен. В мире отмечают день мигранта. В Украине примерно 9 миллионов человек ежегодно выезжает на сезонные работы.

Также в выпуске: Последствия непогоды в Украине. Работают новые законы о выплате алиментов. О профилактике гриппа и прививках рассказал основатель Гражданской платформы "Украинское медицинское экспертное сообщество" Иван Сорока. О психологических аспектах трудовой миграции рассказал глава Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.