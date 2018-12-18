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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 18:00: Грип в Україні. Наслідки трудової міграції

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 грудня станом на 18:00 – на Одещині від хвороби померла однорічна дитина, це вже третя смерть від недуги за останні дні. У Міністерстві охорони здоров'я констатують, що епідпоріг захворювання на ГРИП та ГРВІ вже перевищено. У світі відзначають день мігранта. В Україні приблизно 9 мільйонів людей щороку виїжджають на сезонні роботи, деякі з яких не повертаються назад.

      Також у випуску:

      Наслідки негоди в Україні.

      Чи працюють нові закони про виплату аліментів.

      Про профілактику грипу та щеплення розповів засновник Громадської платформи "Українська медична експертна спільнота" Іван Сорока.

      Про психологічні аспекти трудової міграції розповів голова Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

       

      Теги: Випуск новин Іммігранти Ринок праці
      Джерело: 24 канал
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