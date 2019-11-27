Выпуск новостей за 18:00: Избрание меры пресечения Садовому. Увольнение Кулика

В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 18:00 – в Высшем антикоррупционном суде сегодня выбирают меру пресечения городскому мэру Львова Андрею Садовому. Сторона обвинения требует залог в 50 миллионов гривен. Глава ГПУ Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении скандального прокурора Константина Кулика.

Также в выпуске: Под зданием суда, где разглдядается дело Андрея Садового, стоят молодые люди, которые называют себя активистами.