Випуск новин за 18:00: Обрання запобіжного заходу Садовому. Звільнення Кулика

У випуску новин за 27 листопада станом на 18:00 – у Вищому антикорупційному суді. Там сьогодні обирають запобіжний захід міському меру Львова Андрієві Садовому. Сторона обвинувачення вимагає заставу у 50 мільйонів гривень. Очільник ГПУ Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення скандального прокурора Костянтина Кулика.

Також у випуску: Під самою будівлею суду, де розглдядається справа Андрія Садового, стоять молодики, які називають себе активістами.