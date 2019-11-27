Випуск новин за 18:00: Обрання запобіжного заходу Садовому. Звільнення Кулика
У випуску новин за 27 листопада станом на 18:00 – у Вищому антикорупційному суді. Там сьогодні обирають запобіжний захід міському меру Львова Андрієві Садовому. Сторона обвинувачення вимагає заставу у 50 мільйонів гривень. Очільник ГПУ Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення скандального прокурора Костянтина Кулика.
Також у випуску:
Під самою будівлею суду, де розглдядається справа Андрія Садового, стоять молодики, які називають себе активістами.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі