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      Випуск новин за 18:00: Обрання запобіжного заходу Садовому. Звільнення Кулика

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 листопада станом на 18:00 – у Вищому антикорупційному суді. Там сьогодні обирають запобіжний захід міському меру Львова Андрієві Садовому. Сторона обвинувачення вимагає заставу у 50 мільйонів гривень. Очільник ГПУ Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення скандального прокурора Костянтина Кулика.

      Також у випуску:

      Під самою будівлею суду, де розглдядається справа Андрія Садового, стоять молодики, які називають себе активістами.

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      Теги: Андрій Садовий Випуск новин
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