Выпуск новостей за 18:00: Экономическая сторона военного положения

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 18:00 – финансовый аналитик Сергей Фурса заявил , что военное положение не повлияет на курс доллара и люди зря паникуют.

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Порошенко обратился к украинцам и отметил, что будет предлагать ввести военное положение не на 60 дней, а только на 30.

"Радикалы" Олега Ляшко блокировали трибуну и спикера, требуя объявление перерыва перед выступлением президента, и добились своего – после часа блокирования Андрей Парубий таки объявил перерыв.