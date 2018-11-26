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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Выпуск новостей за 18:00: Экономическая сторона военного положения

      Выпуск новостей 173 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 18:00 – финансовый аналитик Сергей Фурса заявил , что военное положение не повлияет на курс доллара и люди зря паникуют.

      Также в выпуске:

      Порошенко обратился к украинцам и отметил, что будет предлагать ввести военное положение не на 60 дней, а только на 30.

      "Радикалы" Олега Ляшко блокировали трибуну и спикера, требуя объявление перерыва перед выступлением президента, и добились своего – после часа блокирования Андрей Парубий таки объявил перерыв.

      Теги: Выпуск новостей Доллар Доллар-Гривна
      Источник: 24 канал
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