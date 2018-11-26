Випуск новин за 18:00: Економічна сторона воєнного стану

У випуску новин за 26 листопада станом на 18:00 – фінансовий аналітик Сергій Фурса заявив , що воєнний стан не вплине на курс долара і люди даремно панікують.

Також у випуску:

Порошенко звернувся до українців і зазначив, що пропонуватиме ввести воєнний стан не на 60 днів, а лише на 30.

"Радикали" Олега Ляшка блокували трибуну і спікера, вимагаючи оголошення перерви перед виступом президента, і домоглися свого – після години блокування Андрій Парубій таки оголосив перерву.