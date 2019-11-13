Выпуск новостей за 18:00: Эксперты на канале Медведчука. Кива на российском ТВ
В выпуске новостей за 13 ноября по состоянию на 18:00 – "экспертом" называют человека, который является узкопрофильным знатоком в какой-то сфере. Однако, на телеканалах Медведчука роль таких выполняют скрытые пиарщики. Илья Кива не смог сдержаться и похвастался российским пропагандистам, что у него хватило ума и креатива прийти в Раду в маске Джокера.
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