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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Випуск новин за 18:00: Експерти на каналі Медведчука. Кива на російському ТБ

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 листопада станом на 18:00 – "експертом" називають людину, яка є вузькопрофільним знавцем у якійсь сфері. Проте, на телеканалах Медведчука роль таких виконують приховані піарники. Ілля Кива не зміг стриматися і похизувався російським пропагандистам, що в нього вистачило розуму і креативу припхатися в раду в масці Джокера.

      Також у випуску:

      Поки на російському телебаченні страждають віртуальні хлопчики для биття за реальне побиття може розплатитись

      Олег Ляшко нещодавно бив депутата Андрія Геруса в аеропорту Бориспіль, і тепер його викликають до прокуратури для вручення підозри.

      Сьогодні Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт про продаж землі.

      blog_ava
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      Теги: Віктор Медведчук Випуск новин Ілля Кива
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