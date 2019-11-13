Випуск новин за 18:00: Експерти на каналі Медведчука. Кива на російському ТБ
У випуску новин за 13 листопада станом на 18:00 – "експертом" називають людину, яка є вузькопрофільним знавцем у якійсь сфері. Проте, на телеканалах Медведчука роль таких виконують приховані піарники. Ілля Кива не зміг стриматися і похизувався російським пропагандистам, що в нього вистачило розуму і креативу припхатися в раду в масці Джокера.
Також у випуску:
Поки на російському телебаченні страждають віртуальні хлопчики для биття за реальне побиття може розплатитись
Олег Ляшко нещодавно бив депутата Андрія Геруса в аеропорту Бориспіль, і тепер його викликають до прокуратури для вручення підозри.
Сьогодні Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт про продаж землі.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі