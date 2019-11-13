Випуск новин за 18:00: Експерти на каналі Медведчука. Кива на російському ТБ

У випуску новин за 13 листопада станом на 18:00 – "експертом" називають людину, яка є вузькопрофільним знавцем у якійсь сфері. Проте, на телеканалах Медведчука роль таких виконують приховані піарники. Ілля Кива не зміг стриматися і похизувався російським пропагандистам, що в нього вистачило розуму і креативу припхатися в раду в масці Джокера.

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