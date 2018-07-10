Выпуск новостей за 18:00: Электрическая лавка в Житомире. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 18:00 – в Житомире мужчина присел на металлическую скамейку, чтобы сфотографироваться, но, вместо фотографии получил электрический разряд в 205 Вольт. Светлодарская Дуга остается одной из самых горячих точек российско-украинской войны. За последние сутки было 23 обстрела и ранен один военнослужащий.
Также в выпуске:
Спасение детей в Таиланде: из подземелья освободили всех детей.
Facebook начал блокировать аккаунты украинских пользователей, которые поставили низкую оценку на официальной странице FIFA.
В Украине стартовали масштабные международные военные учения Sea Breeze.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
С назначением Волкера ситуация на востоке стала хуже, – объяснение международникасегодня, 19:01
-
Тысячи украинцев в Крыму начали называть себя русскими: Джемилев объяснил причинусегодня, 18:10
-
В МИД Украины отреагировали на решение ФИФА относительно Вукоевича и Виды за "Слава Украине!"сегодня, 16:57
Комментарии