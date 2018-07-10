Выпуск новостей за 18:00: Электрическая лавка в Житомире. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 18:00 – в Житомире мужчина присел на металлическую скамейку, чтобы сфотографироваться, но, вместо фотографии получил электрический разряд в 205 Вольт. Светлодарская Дуга остается одной из самых горячих точек российско-украинской войны. За последние сутки было 23 обстрела и ранен один военнослужащий.

Также в выпуске: Спасение детей в Таиланде: из подземелья освободили всех детей. Facebook начал блокировать аккаунты украинских пользователей, которые поставили низкую оценку на официальной странице FIFA. В Украине стартовали масштабные международные военные учения Sea Breeze.