Випуск новин за 18:00: Електрична лавка у Житомирі. Ситуація на фронті

У випуску новин за 10 червня станом на 18:00 – у Житомирі чоловік присів на металеву лавку, аби сфотографуватись, але, замість світлини отримав електричний розряд у 205 Вольт. Світлодарська Дуга залишається однією з найгарячіших точок російсько-української війни. За останню добу було 23 обстріли і один поранений військовий.

Також у випуску: Порятунок дітей у Таїланді: із підземелля визволили всіх дітей. Facebook почав блокувати акаунти українських користувачів, які поставили низьку оцінку на офіційній сторінці FIFA. В Україні стартували масштабні міжнародні військові навчання Sea Breeze.