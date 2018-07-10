Випуск новин за 18:00: Електрична лавка у Житомирі. Ситуація на фронті
У випуску новин за 10 червня станом на 18:00 – у Житомирі чоловік присів на металеву лавку, аби сфотографуватись, але, замість світлини отримав електричний розряд у 205 Вольт. Світлодарська Дуга залишається однією з найгарячіших точок російсько-української війни. За останню добу було 23 обстріли і один поранений військовий.
Також у випуску:
Порятунок дітей у Таїланді: із підземелля визволили всіх дітей.
Facebook почав блокувати акаунти українських користувачів, які поставили низьку оцінку на офіційній сторінці FIFA.
В Україні стартували масштабні міжнародні військові навчання Sea Breeze.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі