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Випуск новин за 18:00: Електрична лавка у Житомирі. Ситуація на фронті

Випуск новин 40 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 червня станом на 18:00 – у Житомирі чоловік присів на металеву лавку, аби сфотографуватись, але, замість світлини отримав електричний розряд у 205 Вольт. Світлодарська Дуга залишається однією з найгарячіших точок російсько-української війни. За останню добу було 23 обстріли і один поранений військовий.

Також у випуску:

Порятунок дітей у Таїланді: із підземелля визволили всіх дітей.

Facebook почав блокувати акаунти українських користувачів, які поставили низьку оцінку на офіційній сторінці FIFA.

В Україні стартували масштабні міжнародні військові навчання Sea Breeze.

Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Випуск новин Новини Житомира
Джерело: 24 канал
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