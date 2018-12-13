Выпуск новостей за 18:00: Элитные авто для депутатов. Декларации чиновников

Выпуск новостей за 13 декабря по состоянию на 18:00 – Государственное управление делами закупило элитные авто по 600 тысяч долларов каждый, чтобы возить мировых дипломатов украинскими дорогами. 2018 год подходит к концу, а потому благодаря декларациям можно проследить, насколько удачным он был для украинских власть имущих.

Также в выпуске: В Киеве готовятся к Объединительному собору новой украинской церкви, который состоится 15 декабря. В СБУ заявили, что Московский патриархат готовит провокации. Как политики готовятся к президентским выборам с рекламой в соцсетях.