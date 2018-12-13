Выпуск новостей за 18:00: Элитные авто для депутатов. Декларации чиновников
Выпуск новостей за 13 декабря по состоянию на 18:00 – Государственное управление делами закупило элитные авто по 600 тысяч долларов каждый, чтобы возить мировых дипломатов украинскими дорогами. 2018 год подходит к концу, а потому благодаря декларациям можно проследить, насколько удачным он был для украинских власть имущих.
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Источник: 24 канал
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