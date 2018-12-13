Випуск новин за 18:00: Елітні авто для депутатів. Декларації чиновників
Випуск новин за 13 грудня станом на 18:00 – Державне управління справами закупила елітні авто по 600 тисяч доларів кожне, аби возити світових дипломатів українськими дорогами. 2018 рік добігає кінця, а тому завдяки деклараціям можна простежити, наскільки вдалим він був для українських можновладців.
Також у випуску:
У Києві готуються до Об'єднавчого собору нової української церкви, який відбудеться 15 грудня.
В СБУ заявили, що Московський патріархат готує провокації.
Як політики готуються до президентських виборів з рекламою у соцмережах.
Джерело: 24 канал
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