Випуск новин за 18:00: Елітні авто для депутатів. Декларації чиновників

Випуск новин за 13 грудня станом на 18:00 – Державне управління справами закупила елітні авто по 600 тисяч доларів кожне, аби возити світових дипломатів українськими дорогами. 2018 рік добігає кінця, а тому завдяки деклараціям можна простежити, наскільки вдалим він був для українських можновладців.

Також у випуску: У Києві готуються до Об'єднавчого собору нової української церкви, який відбудеться 15 грудня. В СБУ заявили, що Московський патріархат готує провокації. Як політики готуються до президентських виборів з рекламою у соцмережах.