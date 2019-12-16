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      Выпуск новостей за 18:00: Комментарий Зеленского врагу. Реформа децентрализации

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новости за 16 декабря по состоянию на 18:00 – российский канал показал в эфире комментарий президента Владимира Зеленского, который ранее громко анонсировал, как полноценное интервью. Продолжалось полноценное интервью – аж одну минуту. Президент внес в Верховную Раду законопроект, меняющий Конституцию в части децентрализации.

      Также в выпуске:

      Задержание Антона Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета раскололи украинское общество.

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      Теги: Выпуск новостей Владимир Зеленский
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