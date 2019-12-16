Випуск новин за 18:00: Коментар Зеленського ворогу. Реформа децентралізації

У випуску новин 16 грудня станом на 18:00 – російський канал показав в ефірі коментар президента Володимира Зеленського, який раніше голосно анонсував, як повноцінне інтерв'ю. Тривало повноцінне інтерв'ю – аж одну хвилину. Президент вніс до Верховної ради законопроєкт, який змінює Конституцію в частині децентралізації.

Також у випуску: Затримання Антона Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета розкололи українське суспільство.