Випуск новин за 18:00: Коментар Зеленського ворогу. Реформа децентралізації
У випуску новин 16 грудня станом на 18:00 – російський канал показав в ефірі коментар президента Володимира Зеленського, який раніше голосно анонсував, як повноцінне інтерв'ю. Тривало повноцінне інтерв'ю – аж одну хвилину. Президент вніс до Верховної ради законопроєкт, який змінює Конституцію в частині децентралізації.
Також у випуску:
Затримання Антона Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета розкололи українське суспільство.
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