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      Выпуск новостей за 18:00: Коронавирус в Италии. Интервью с Путиным

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 18: 00 – в Италии умерли шесть человек, у которых обнаружили коронавирус. В целом количество больных коронавирусом Covid-2019 в стране достигает более 200 человек. Глава Кремля Владимир Путин в интервью российскому изданию сказал, что украинцы и россияне – один народ, а если копнуть глубже – то украинцев вообще не существует.

      Также в выпуске:

      Апелляционный суд сегодня восстановил Романа Насирова в должности государственной фискальной службы.

      Украинцы, которых эвакуировали из Китая, в Новых Санжарах уже четвертый день под пристальным наблюдением. На данный момент ни у кого из них не обнаружили повышенной температуры или других симптом заболевания.

      Сколько людей умерло от гриппа в Украине
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      Теги: Выпуск новостей Владимир Путин
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