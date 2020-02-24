Выпуск новостей за 18:00: Коронавирус в Италии. Интервью с Путиным

В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 18: 00 – в Италии умерли шесть человек, у которых обнаружили коронавирус. В целом количество больных коронавирусом Covid-2019 в стране достигает более 200 человек. Глава Кремля Владимир Путин в интервью российскому изданию сказал, что украинцы и россияне – один народ, а если копнуть глубже – то украинцев вообще не существует.

Также в выпуске: Апелляционный суд сегодня восстановил Романа Насирова в должности государственной фискальной службы. Украинцы, которых эвакуировали из Китая, в Новых Санжарах уже четвертый день под пристальным наблюдением. На данный момент ни у кого из них не обнаружили повышенной температуры или других симптом заболевания.