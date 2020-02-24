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      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Випуск новин за 18:00: Коронавірус в Італії. Інтерв'ю з Путіним

      Випуск новин -

      У випуску новин за 24 лютого станом на 18:00 – в Італії померли шестеро людей, в яких виявили коронавірус. Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 в країні сягає понад 200 людей. Очільник Кремля Володимир Путін в інтерв’ю російському виданню сказав, що українці та росіяни – один народ, а якщо копнути глибше – то українців взагалі не існує.

      Також у випуску:

      Апеляційний суд сьогодні поновив Романа Насірова на посаді державної фіскальної служби.

      Українці, яких евакуювали з Китаю, у Нових Санжарах уже четвертий день під пильним наглядом. Наразі ні в кого з них не виявили підвищеної температури чи інших симптом захворювання.

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      Теги: Володимир Путін Випуск новин
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