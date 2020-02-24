Випуск новин за 18:00: Коронавірус в Італії. Інтерв'ю з Путіним

У випуску новин за 24 лютого станом на 18:00 – в Італії померли шестеро людей, в яких виявили коронавірус. Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 в країні сягає понад 200 людей. Очільник Кремля Володимир Путін в інтерв’ю російському виданню сказав, що українці та росіяни – один народ, а якщо копнути глибше – то українців взагалі не існує.

Також у випуску: Апеляційний суд сьогодні поновив Романа Насірова на посаді державної фіскальної служби. Українці, яких евакуювали з Китаю, у Нових Санжарах уже четвертий день під пильним наглядом. Наразі ні в кого з них не виявили підвищеної температури чи інших симптом захворювання.