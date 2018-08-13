Выпуск новостей за 18:00: Масштабный иск против России. Угрозы Медведчука

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 18:00 – Украина подала первый масштабный коллективный иск против России в ЕСПЧ на 3 тысячи страниц относительно издевательств над политзаключенными. Адвокат Виктора Медведчука угрожает через суд запретить прокат фильма о Василии Стусе.

Также в выпуске: ДТП в Киеве на Троещине: автомобиль несколько раз перевернулся в воздухе. Причина смертельного ДТП на Житомирщине: водитель заснул за рулем. В Днепропетровской области местный житель случайно обнаружил тайник оружия и взрывчатки.