Выпуск новостей за 18:00: Масштабный иск против России. Угрозы Медведчука
В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 18:00 – Украина подала первый масштабный коллективный иск против России в ЕСПЧ на 3 тысячи страниц относительно издевательств над политзаключенными. Адвокат Виктора Медведчука угрожает через суд запретить прокат фильма о Василии Стусе.
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ДТП в Киеве на Троещине: автомобиль несколько раз перевернулся в воздухе.
Причина смертельного ДТП на Житомирщине: водитель заснул за рулем.
В Днепропетровской области местный житель случайно обнаружил тайник оружия и взрывчатки.
Источник: 24 канал
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