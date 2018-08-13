Випуск новин за 18:00: Масштабний позов проти Росії. Погрози Медведчука
У випуску новин за 13 серпня станом на 18:00 – Україна подала перший масштабний колективний позов проти Росії до ЄСПЛ на 3000 сторінок щодо знущання з політв'язнів. Адвокат Віктора Медведчука погрожує через суд заборонити прокат стрічки про Василя Стуса.
Також у випуску:
ДТП у Києві на Троєщині: авто кілька разів перекинулось у повітрі.
Причина смертельної ДТП на Житомирщині: водій заснув за кермом.
На Дніпропетровщині місцевий житель випадково виявив сховок зброї та вибухівки.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі