Випуск новин за 18:00: Масштабний позов проти Росії. Погрози Медведчука

У випуску новин за 13 серпня станом на 18:00 – Україна подала перший масштабний колективний позов проти Росії до ЄСПЛ на 3000 сторінок щодо знущання з політв'язнів. Адвокат Віктора Медведчука погрожує через суд заборонити прокат стрічки про Василя Стуса.

Також у випуску: ДТП у Києві на Троєщині: авто кілька разів перекинулось у повітрі. Причина смертельної ДТП на Житомирщині: водій заснув за кермом. На Дніпропетровщині місцевий житель випадково виявив сховок зброї та вибухівки.