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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 18:00: Масштабний позов проти Росії. Погрози Медведчука

Випуск новин 11 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 серпня станом на 18:00 – Україна подала перший масштабний колективний позов проти Росії до ЄСПЛ на 3000 сторінок щодо знущання з політв'язнів. Адвокат Віктора Медведчука погрожує через суд заборонити прокат стрічки про Василя Стуса.

Також у випуску:

ДТП у Києві на Троєщині: авто кілька разів перекинулось у повітрі.

Причина смертельної ДТП на Житомирщині: водій заснув за кермом.

На Дніпропетровщині місцевий житель випадково виявив сховок зброї та вибухівки.

Теги: Випуск новин Віктор Медведчук Україна – Росія Суд Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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