Выпуск новостей за 18:00: Мера пресечения Марусе Зверобой. Кадровые изменения в правительстве

В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 18:00 – Печерский суд отпустил Зверобой под личное обязательство, но при условии носить электронный браслет. Адвокаты заверили, что подадут иск в Европейский суд по правам человека. Первой из правительства ушла Алена Бабак, а на ее место назначили Дениса Шмыгаля. А Алексей Гончарук анонсировал, что правительство получит еще одного нового министра.

Также в выпуске: Украинцев, которые сейчас в самом эпицентре вспышки коронавируса – в Ухане, должны привезти домой.