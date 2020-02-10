Випуск новин за 18:00: Запобіжний захід Марусі Звіробій. Кадрові зміни в уряді
У випуску новин за 10 лютого станом на 18:00 – Печерський суд відпустив Звіробій під особисте зобов'язання, але за умови носити електронний браслет. Адвокати запевнили, що подаватимуть позов до Європейського суду з прав людини. Першою з уряду пішла Альона Бабак, а на її місце призначили Дениса Шмигаля. А Олексій Гончарук анонсував, що уряд отримає ще одного нового міністра.
Також у випуску:
Українців, які нині в самому епіцентрі спалаху коронавірусу – в Ухані, мають привезти додому.
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