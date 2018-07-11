Выпуск новостей за 18:00: Мера пресечения Вышинскому. Штраф "Интеру"

В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 18:00 – в Херсонском суде продолжается заседание по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, потому что его мера пресечения подходит к концу. Телеканал "Интер" оштрафовали на четыре миллиона гривен за трансляцию концерта на 9 мая.

Также в выпуске: На Ровненском полигоне закончился следственный эксперимент с минометом "Молот". На саммите НАТО Дональд Трамп возмутился, почему европейские страны продолжают торговать с Россией. Экстренную посадку в Борисполе совершил самолет, следовавший из Киева в Анталию.