Выпуск новостей за 18:00: Мера пресечения Вышинскому. Штраф "Интеру"
В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 18:00 – в Херсонском суде продолжается заседание по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, потому что его мера пресечения подходит к концу. Телеканал "Интер" оштрафовали на четыре миллиона гривен за трансляцию концерта на 9 мая.
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Источник: 24 канал
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