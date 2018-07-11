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Випуск новин за 18:00: Запобіжний захід Вишинському. Штраф "Інтеру"

Випуск новин 65 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 липня станом на 18:00 – у Херсонському суді триває засідання у справі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, бо його запобіжний захід добігає кінця. Телеканал "Інтер" оштрафували на чотири мільйони гривень через трансляцію концерту на 9 травня.

Також у випуску:

На Рівненському полігоні закінчився слідчий експеримент з мінометом "Молот".

На саміті НАТО Дональд Трамп обурився, чому європейські країни продовжують торгувати з Росією.

Екстрена посадка в Брисполі літака, який прямував із Києва до Анталії.

Теги: Випуск новин Медіа Скандал з Інтером ЗМІ Україна – Росія Кирило Вишинський
Джерело: 24 канал
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Новини за 11 липня
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