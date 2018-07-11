Випуск новин за 18:00: Запобіжний захід Вишинському. Штраф "Інтеру"

У випуску новин за 11 липня станом на 18:00 – у Херсонському суді триває засідання у справі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, бо його запобіжний захід добігає кінця. Телеканал "Інтер" оштрафували на чотири мільйони гривень через трансляцію концерту на 9 травня.

Також у випуску: На Рівненському полігоні закінчився слідчий експеримент з мінометом "Молот". На саміті НАТО Дональд Трамп обурився, чому європейські країни продовжують торгувати з Росією. Екстрена посадка в Брисполі літака, який прямував із Києва до Анталії.