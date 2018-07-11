Випуск новин за 18:00: Запобіжний захід Вишинському. Штраф "Інтеру"
У випуску новин за 11 липня станом на 18:00 – у Херсонському суді триває засідання у справі головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, бо його запобіжний захід добігає кінця. Телеканал "Інтер" оштрафували на чотири мільйони гривень через трансляцію концерту на 9 травня.
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Джерело: 24 канал
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