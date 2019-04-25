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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      Выпуск новостей за 18:00: Мифы о языковом законе. Созыв Совбеза ООН

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске за 25 апреля по состоянию на 18:00 – о мифах относительно языкового закона, которые создают, чтобы рассорить общество, в прямом эфире 24 каналу рассказала одна из инициаторов закона, первый заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк. Из-за скандального указа Кремля о выдаче паспортов жителям оккупированного Донбасса Совбез ООН собирает экстренное заседание

      Также в выпуске:

      Кто навевает мифы о радикализме языкового закона, кому выгодно ругать общество.

      Когда ВРУ рассмотрит постановления "Оппозиционного блока" против закона о государственном языке.

      Как закон повлияет на топ-чиновников и через сколько лет он даст первые результаты.

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      Теги: Украина – Россия языковый вопрос Выпуск новостей Законодательство ООН
      Источник: 24 канал
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