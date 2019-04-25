Выпуск новостей за 18:00: Мифы о языковом законе. Созыв Совбеза ООН

В выпуске за 25 апреля по состоянию на 18:00 – о мифах относительно языкового закона, которые создают, чтобы рассорить общество, в прямом эфире 24 каналу рассказала одна из инициаторов закона, первый заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк. Из-за скандального указа Кремля о выдаче паспортов жителям оккупированного Донбасса Совбез ООН собирает экстренное заседание

Также в выпуске: Кто навевает мифы о радикализме языкового закона, кому выгодно ругать общество. Когда ВРУ рассмотрит постановления "Оппозиционного блока" против закона о государственном языке. Как закон повлияет на топ-чиновников и через сколько лет он даст первые результаты.

Источник: 24 канал