Выпуск новостей за 18:00: Мифы о языковом законе. Созыв Совбеза ООН
В выпуске за 25 апреля по состоянию на 18:00 – о мифах относительно языкового закона, которые создают, чтобы рассорить общество, в прямом эфире 24 каналу рассказала одна из инициаторов закона, первый заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк. Из-за скандального указа Кремля о выдаче паспортов жителям оккупированного Донбасса Совбез ООН собирает экстренное заседание
Также в выпуске:
Кто навевает мифы о радикализме языкового закона, кому выгодно ругать общество.
Когда ВРУ рассмотрит постановления "Оппозиционного блока" против закона о государственном языке.
Как закон повлияет на топ-чиновников и через сколько лет он даст первые результаты.
Источник: 24 канал
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