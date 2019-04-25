Випуск новин за 18:00: Міфи про мовний закон. Скликання Радбезу ООН

У випуску новин за 25 квітня станом на 18:00 – про міфи щодо мовного закону, які створюють, аби розсварити суспільство, в прямому ефірі 24 каналу розповіла одна з ініціаторів закону, перша заступниця голови комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк. Через скандальний указ Кремля про видачу паспортів жителям окупованого Донбасу Радбез ООН збирає екстрене засідання.

Також у випуску: Хто навіює міфи про радикалізм мовного закону, кому вигідно сварити суспільство. Коли ВРУ розгляне постанови "Опозиційного блоку" проти закону про державну мову. Як закон вплине на топ-чиновників і через скільки років він дасть перші результати. Інтерв'ю з Іриною Подоляк – читайте тут.

Джерело: 24 канал