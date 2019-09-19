Выпуск новостей за 18:00: Минер киевского моста извинился. Судьба Киевсовета
В выпуске новостей 19 сентября по состоянию на 18:00 – бывший боец АТО Алексей Белько, который накануне угрожал взорвать мост в столице, извинился перед киевлянами за свое поведение. Мэр Киева Виталий Кличко официально попросил Верховную Раду распустить действующий состав депутатов. Когда ждать выборов и зачем их хотят назначить как можно скорее – выясняли журналисты 24 канала.
Также в выпуске:
Социализация бывших военных: как вернуться к нормальной жизни.
Депутат группы "Киевская команда" Юрий Вахель прокомментировал ситуацию в Киевском горсовете.
Источник: 24 канал
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