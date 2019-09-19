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      Випуск новин за 18:00: Мінер київського мосту вибачився. Доля Київради

      Випуск новин 44 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 вересня станом на 18:00 – колишній боєць АТО Олексій Белько, який напередодні погрожував підірвати міст у столиці, вибачився перед киянами за свою поведінку. Мер Києва Віталій Кличко офіційно попросив Верховну Раду розпустити чинний склад депутатів. Коли чекати виборів і навіщо їх хочуть призначити якомога швидше – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Також у випуску: 

      Соціалізація колишніх військових: як повернутись до нормального життя.

      Депутат групи "Київська команда" Юрій Вахель прокоментував ситуацію у в Київській міськраді.

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      Теги: Новини України Київрада Випуск новин Мінування мосту в Києві
      Джерело: 24 канал
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