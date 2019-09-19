Випуск новин за 18:00: Мінер київського мосту вибачився. Доля Київради

У випуску новин за 19 вересня станом на 18:00 – колишній боєць АТО Олексій Белько, який напередодні погрожував підірвати міст у столиці, вибачився перед киянами за свою поведінку. Мер Києва Віталій Кличко офіційно попросив Верховну Раду розпустити чинний склад депутатів. Коли чекати виборів і навіщо їх хочуть призначити якомога швидше – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Також у випуску: Соціалізація колишніх військових: як повернутись до нормального життя. Депутат групи "Київська команда" Юрій Вахель прокоментував ситуацію у в Київській міськраді.

Джерело: 24 канал