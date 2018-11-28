Выпуск новостей за 18:00: Мобилизация во время военного положения. Пути освобождения украинцев

В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 18:00 – как отмечают эксперты, тотальной мобилизации в Украине из-за введения военного положения не будет. Будут сборы резервистов первой очереди – человек до 40 лет, прошедших боевую подготовку. Есть два пути освобождения украинских моряков – дипломатическое давление от стран ООН и постоянное упоминание Украины об этом преступлении России.

Также в выпуске: Ляпы в указе президента о введении военного положения в Украине. В Сумах, где ввели военное положение, до сих пор курсируют автобусы в Москву.