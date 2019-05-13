Выпуск новостей за 18:00: Награждение Василия Думы. Согласительный совет глав фракций
В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 18:00 – Украинцы России обратились к президенту Украины Петра Порошенко с призывом отменить награждение "главы совета Объединения украинцев России" Василия Думы орденом "За заслуги" I степени. Сегодня состоялось заседание Согласительного совета парламента, главной темой которого стал вопрос определения даты инаугурации новоизбранного президента.
Также в выпуске:
Мари Йованович действительно вскоре покинет пост посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Дипломат завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве.
Главный редактор издания Цензор.нет Юрий Бутусов сообщил, что Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника Павлу Демчине, а Сергею Кривоносу – генерал-майора.
Источник: 24 канал
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