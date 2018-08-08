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НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 18:00: Нападение на пограничника. Памятник Януковичу

Выпуск новостей 11 Читати новину українською

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 18:00 – на Закарпатье контрабандисты стреляли у пограничника из травматического оружия, двое нападавших задержаны, личность третьего устанавливается. Сыну президента-беглеца, который погиб в 2015 году на Байкале в ДТП, в аннексированном Севастополе установили памятник.

Также в выпуске:

На Ровенщине депутат сбил насмерть велосипедиста.

Сестра Сенцова рассказала о состоянии Олега.

Военный срочной службы одной из частей в Черниговской области покончил жизнь самоубийством.

Со вчерашнего для вузы Украины обнародывают рейтинговые списки, известно, что на бюджет поступило почти 59 тысяч абитуриентов.

Теги: Выпуск новостей Новости Закарпатья Новости Севастополя Гибель Януковича-младшего
Источник: 24 канал
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