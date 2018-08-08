Выпуск новостей за 18:00: Нападение на пограничника. Памятник Януковичу
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 18:00 – на Закарпатье контрабандисты стреляли у пограничника из травматического оружия, двое нападавших задержаны, личность третьего устанавливается. Сыну президента-беглеца, который погиб в 2015 году на Байкале в ДТП, в аннексированном Севастополе установили памятник.
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Источник: 24 канал
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