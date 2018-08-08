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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 18:00: Напад на прикордонника. Пам'ятник Януковичу

Випуск новин 27 Читать новость на русском

У випуску новин за 8 серпня станом на 18:00 – на Закарпатті контрабандисти стріляли у прикордонника з травматичної зброї, двох нападників затримано, особу третього встановлюють. Сину президента-втікача, який загинув у 2015 році на Байкалі у ДТП, в анексованому Севастополі встановили пам'ятник.

Також у випуску:

На Рівненщині депутат збив на смерть велосипедиста.

Сестра Сенцова розповіла про стан Олега.

Військовий строкової служби однієї з частин в Чернігівській області покінчив життя самогубством.

Від учора ВНЗ України оприлюднюють рейтингові списки, відомо, що на бюджет вступило майже 59 тисяч абітурієнтів.

Теги: Випуск новин Загибель Януковича-молодшого Новини Севастополя Новини Закарпаття
Джерело: 24 канал
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