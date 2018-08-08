Випуск новин за 18:00: Напад на прикордонника. Пам'ятник Януковичу
У випуску новин за 8 серпня станом на 18:00 – на Закарпатті контрабандисти стріляли у прикордонника з травматичної зброї, двох нападників затримано, особу третього встановлюють. Сину президента-втікача, який загинув у 2015 році на Байкалі у ДТП, в анексованому Севастополі встановили пам'ятник.
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Джерело: 24 канал
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