Випуск новин за 18:00: Напад на прикордонника. Пам'ятник Януковичу

У випуску новин за 8 серпня станом на 18:00 – на Закарпатті контрабандисти стріляли у прикордонника з травматичної зброї, двох нападників затримано, особу третього встановлюють. Сину президента-втікача, який загинув у 2015 році на Байкалі у ДТП, в анексованому Севастополі встановили пам'ятник.

Також у випуску: На Рівненщині депутат збив на смерть велосипедиста. Сестра Сенцова розповіла про стан Олега. Військовий строкової служби однієї з частин в Чернігівській області покінчив життя самогубством. Від учора ВНЗ України оприлюднюють рейтингові списки, відомо, що на бюджет вступило майже 59 тисяч абітурієнтів.