Выпуск новостей за 18:00: Нападения на активистов. Протест предпринимателей под ОПУ
В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 18:00 – в 2019 году в Украине больше полусотни раз нападали на активистов, четыре таких случая закончились смертью. Ни одно дело до сих пор не расследовали, а заказчиков террора не наказали. Под ОПУ на протест вышли предприниматели: требовали отменить обязательное введение кассовых аппаратов.
Также в выпуске:
4 ноября исполняется год со дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Кассовый аппарат для ФОПов: лекарства от теневой экономики или последний гвоздь в гроб малого бизнеса.
Активистов опять бьют: почему и при новой власти достается представителям гражданского общества.
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