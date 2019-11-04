Выпуск новостей за 18:00: Нападения на активистов. Протест предпринимателей под ОПУ

В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 18:00 – в 2019 году в Украине больше полусотни раз нападали на активистов, четыре таких случая закончились смертью. Ни одно дело до сих пор не расследовали, а заказчиков террора не наказали. Под ОПУ на протест вышли предприниматели: требовали отменить обязательное введение кассовых аппаратов.

Также в выпуске: 4 ноября исполняется год со дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Кассовый аппарат для ФОПов: лекарства от теневой экономики или последний гвоздь в гроб малого бизнеса. Активистов опять бьют: почему и при новой власти достается представителям гражданского общества.