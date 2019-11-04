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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Выпуск новостей за 18:00: Нападения на активистов. Протест предпринимателей под ОПУ

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 18:00 – в 2019 году в Украине больше полусотни раз нападали на активистов, четыре таких случая закончились смертью. Ни одно дело до сих пор не расследовали, а заказчиков террора не наказали. Под ОПУ на протест вышли предприниматели: требовали отменить обязательное введение кассовых аппаратов.

      Также в выпуске:

      4 ноября исполняется год со дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

      Кассовый аппарат для ФОПов: лекарства от теневой экономики или последний гвоздь в гроб малого бизнеса.

      Активистов опять бьют: почему и при новой власти достается представителям гражданского общества.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Офіс Президента Активисты Протесты
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