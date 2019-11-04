Випуск новин за 18:00: Напади на активістів. Протест підприємців під ОПУ
У випуску новин за 4 листопада станом на 18:00 – за 2019 рік в Україні понад півсотні разів нападали на активістів, чотири таких випадки закінчилися смертю. Жодну справу і досі не розслідували, а замовників терору не покарали.Під ОПУ на протест вийшли підприємці: вимагали скасувати обов'язкове запровадження касових апаратів.
Також у випуску:
4 листопада виповнюється рік з дня смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Касовий апарат для ФОПів: ліки проти тіньової економіки чи останній цвях в труну малого бізнесу.
Активістів знову б'ють: чому і за нової влади дістається представникам громадянського суспільства.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі