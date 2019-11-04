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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Випуск новин за 18:00: Напади на активістів. Протест підприємців під ОПУ

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 листопада станом на 18:00 – за 2019 рік в Україні понад півсотні разів нападали на активістів, чотири таких випадки закінчилися смертю. Жодну справу і досі не розслідували, а замовників терору не покарали.Під ОПУ на протест вийшли підприємці: вимагали скасувати обов'язкове запровадження касових апаратів.

      Також у випуску: 

      4 листопада виповнюється рік з дня смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Касовий апарат для ФОПів: ліки проти тіньової економіки чи останній цвях в труну малого бізнесу.

      Активістів знову б'ють: чому і за нової влади дістається представникам громадянського суспільства.

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      Теги: Новини України Випуск новин Протести Активісти Офіс Президента
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