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      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 18:00: Насиров снова председатель ГФС. Скандал с "Центрэнерго"

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 18:00 – фигуранта уголовного производства скандального Романа Насирова суд восстановил в должности руководителя ГФС. Пока не известно, собирается Насиров занимать свой бывший кабинет. На продажу выставили гос. предприятие "Центрэнерго", но покупателей на конкурс подалось лишь 2, один из которых, якобы, от Порошенко, а другой – только для отвода глаз

      Также в выпуске:

      СБУ подтвердила, что жена скандального главы контрразведки Сергея Семочко таки имеет российский паспорт.

      Министерство юстиции помогает экс-нардепу Николаю Мартыненко выйти сухим из воды, по мнению журналистов программы "Наши деньги".

      Позорное поведение таксистов с пассажирами – распространенное в Украине явление.

      Теги: Роман Насиров Энергетика Коррупция Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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