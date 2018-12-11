Выпуск новостей за 18:00: Насиров снова председатель ГФС. Скандал с "Центрэнерго"

В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 18:00 – фигуранта уголовного производства скандального Романа Насирова суд восстановил в должности руководителя ГФС. Пока не известно, собирается Насиров занимать свой бывший кабинет. На продажу выставили гос. предприятие "Центрэнерго", но покупателей на конкурс подалось лишь 2, один из которых, якобы, от Порошенко, а другой – только для отвода глаз

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