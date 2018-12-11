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      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      РОМАН НАСІРОВ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 18:00: Насіров знову голова ДФС. Скандал з "Центренерго"

      Випуск новин 54 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 грудня станом на 18:00 – фігуранта кримінального провадження скандального Романа Насірова суд поновив на посаді керівника ДФС. Поки не відомо, чи збирається Насіров займати свій колишній кабінет. На продаж виставили державне підприємство "Центренерго", але покупців на конкурс подалося лише двоє, один з яких, нібито, від Порошенка, а інший – лише для відводу очей.

      Також у випуску:

      СБУ підтвердила, що дружина скандального голови контррозвідки Сергія Семочка таки має російський паспорт.

      Міністерство юстиції допомагає екс-нардепу Миколі Мартиненку вийти сухим із води, на думку журналістів програми "Наші гроші".

      Ганебна поведінка таксистів з пасажирами – поширене в Україні явище.

      Теги: Роман Насіров Енергетика Корупція Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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