Выпуск новостей за 18:00: Назначение командующего Объединенных сил. Возвращение зимы

В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 18:00 – командовать всеми силовиками на Донбассе, а также военно-гражданскими администрациями, отныне будет генерал-лейтенант Сергей Наев. Украину ожидает два циклона с Балкан, которые испортят погоду в выходные почти во всех областях.

Также в выпуске: На курорте в Грузии вышел из строя кресельный подъемник, среди пострадавших — двое украинцев. Омбудсмен Людмила Денисова имеет бизнес в оккупированном Крыму. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сделал заявление о ситуации с отравлением Скрипаля. Пожар на полигоне "Широкий лан" произошел из-за невнимательности дежурного.