Выпуск новостей за 18:00: Назначение командующего Объединенных сил. Возвращение зимы
Выпуск новостей 19:41, сегодня 22 Читати новину українською
В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 18:00 – командовать всеми силовиками на Донбассе, а также военно-гражданскими администрациями, отныне будет генерал-лейтенант Сергей Наев. Украину ожидает два циклона с Балкан, которые испортят погоду в выходные почти во всех областях.
Также в выпуске:
На курорте в Грузии вышел из строя кресельный подъемник, среди пострадавших — двое украинцев. Омбудсмен Людмила Денисова имеет бизнес в оккупированном Крыму.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сделал заявление о ситуации с отравлением Скрипаля.
Пожар на полигоне "Широкий лан" произошел из-за невнимательности дежурного.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии