Випуск новин за 18:00: Призначення командувача Об'єднаних сил. Повернення зими

У випуску новин за 16 березня станом на 18:00 – командувати всіма силовиками на Донбасі, а також військово-цивільними адміністраціями, від нині буде генерал-лейтенант Сергій Наєв. На Україну суне два циклони з Балкан, які зіпсують погоду у вихідні майже в усіх областях.

Також у випуску: На курорті у Грузії вийшов з ладу крісельний підйомник, серед постраждалих – двоє українців. Омбудсмен Людмила Денісова має бізнес в окупованому Криму. Глава МЗС Британії Борис Джонсон зробив заяву про ситуацію з отруєнням Скрипаля. Пожежа на полігоні "Широкий лан" сталась через неуважність чергового.