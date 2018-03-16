Випуск новин за 18:00: Призначення командувача Об'єднаних сил. Повернення зими
Випуск новин 19:39, сьогодні 43 Читать новость на русском
У випуску новин за 16 березня станом на 18:00 – командувати всіма силовиками на Донбасі, а також військово-цивільними адміністраціями, від нині буде генерал-лейтенант Сергій Наєв. На Україну суне два циклони з Балкан, які зіпсують погоду у вихідні майже в усіх областях.
Також у випуску:
На курорті у Грузії вийшов з ладу крісельний підйомник, серед постраждалих – двоє українців. Омбудсмен Людмила Денісова має бізнес в окупованому Криму.
Глава МЗС Британії Борис Джонсон зробив заяву про ситуацію з отруєнням Скрипаля.
Пожежа на полігоні "Широкий лан" сталась через неуважність чергового.
Джерело: 24 Канал
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