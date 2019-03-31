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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ЦИК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ЦИК

      Выпуск новостей за 18:00: Неизвестные молодые собрались под ЦИК. Явка избирателей

      Выпуск новостей 61 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 18:00 – под зданием ЦИК собрались несколько неизвестных людей, которые утверждают, что таким образом хотят наблюдать за выборами. По состоянию на 15 часов в Украине проголосовали 45,11% избирателей.

      Также в выпуске:

      До завершения президентских выборов осталось 2 часа.

      Один за другим в первой половине дня проголосовали кандидаты в президенты.

      На одном из избирательных участков Киева произошел скандал из-за ручки.

      blog_ava
      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
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      Теги: ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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