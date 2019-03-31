Выпуск новостей за 18:00: Неизвестные молодые собрались под ЦИК. Явка избирателей

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 18:00 – под зданием ЦИК собрались несколько неизвестных людей, которые утверждают, что таким образом хотят наблюдать за выборами. По состоянию на 15 часов в Украине проголосовали 45,11% избирателей.

Также в выпуске: До завершения президентских выборов осталось 2 часа. Один за другим в первой половине дня проголосовали кандидаты в президенты. На одном из избирательных участков Киева произошел скандал из-за ручки.

Источник: 24 канал