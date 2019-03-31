Выпуск новостей за 18:00: Неизвестные молодые собрались под ЦИК. Явка избирателей
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 18:00 – под зданием ЦИК собрались несколько неизвестных людей, которые утверждают, что таким образом хотят наблюдать за выборами. По состоянию на 15 часов в Украине проголосовали 45,11% избирателей.
Также в выпуске:
До завершения президентских выборов осталось 2 часа.
Один за другим в первой половине дня проголосовали кандидаты в президенты.
На одном из избирательных участков Киева произошел скандал из-за ручки.
Источник: 24 канал
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