Випуск новин за 18:00: Невідомі молодики зібрались під ЦВК. Явка виборців

У випуску новин за 31 березня станом на 18:00 – під будівлею ЦВК зібралися кількасот невідомих людей, які стверджують, що таким чином хочуть спостерігати за виборами. Станом на 15 годину в Україні проголосували 45,11% виборців.

Також у випуску: До завершення президентських виборів залишилось дві години. Один за одним у першій половині дня проголосували кандидати в президенти. На одній із виборчих дільниць Києва стався скандал через ручку.

Джерело: 24 канал