Выпуск новостей за 18:00: Новые правила вызова "скорой". Внеочередное заседание парламента

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 18:00 – отныне врачи срочно будут приезжать на вызовы людей, которые имеют высокую температуру и возможные признаки COVID-19. Это нужно, чтобы инфицированные избегали контакта с людьми и не путешествовали по городу, чтобы доехать до больницы. Завтра парламент соберется на внеочередное заседание, где, вероятно, обсудят отставку некоторых министров.

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В Тернополе мужчина позвонил к медикам и заявил, что у его друга, вероятно, коронавирус, ибо тот контактировал с китайцами. Как оказалось, это неправда.

Папу Римского проверили на наличие коронавируса. Инфекция не подтвердилась.

Вблизи Львова готовят санаторий, который сможет принять людей с подозрением на коронавирус. Делают это заранее, чтобы история с Новыми Санжарами не повторилась.