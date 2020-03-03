19:06
3 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РУСЛАН РЯБОШАПКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російсько-турецька війна. Що лякає більше, ніж коронавірус
      Вєсті Кремля
      22:11, 2 березня
      Вєсті.UA: Чому Зеленський скликає Раду. Рабінович подався в діджеї
      Вєсті.UA
      19:44, 2 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      Випуск новин за 18:00: Нові правила виклику "швидкої". Позачергове засідання парламенту

      Випуск новин -

      У випуску новин за 3 березня станом на 18:00 – відтепер лікарі терміново приїжджатимуть на виклики людей, які мають високу температуру і можливі ознаки COVID-19. Це потрібно, аби інфіковані уникали контакту з людьми і не подорожували містом, щоб доїхати в лікарню. Завтра парламент збиреться на позачергове засідання, де, ймовірно, обговорять відставку деяких міністрів.

      Також у випуску: 

      У Тернополі чоловік подзвонив до медиків і заявив, що у його друга, ймовірно, коронавірус, бо той контактував із китайцями. Як виявилось, це неправда.

      Папу Римського перевірили на наявність коронавірусу. Інфекція не підтвердилась.

      Поблизу Львова готують санаторій, який зможе прийняти людей з підозрою на коронавірус. Роблять це заздалегідь, аби історія з Новими Санжарами не повторилась.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Теги: Pro новини Новий уряд Кабінет Міністрів України Верховна Рада Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Little Big на Євробаченні від Росії. Чому це ще один елемент гібридної війни?
      Єлизавета Герасимюк
      сьогодні , 18:18 Денис Шмигаль може очолити уряд: що про нього відомо
      Наталя Боднар
      28 лютого , 14:30 Сучасні методи лікування геморою: чому важливо при перших симптомах звернутись до лікаря
      28 лютого , 15:53 В покерній серії турнірів розіграють 5 мільйонів гривень онлайн
      сьогодні , 18:10 Чи звільнять генпрокурора Рябошапку: політологи назвали варіанти розвитку подій
      Ярослав Голобородько
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук