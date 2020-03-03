Випуск новин за 18:00: Нові правила виклику "швидкої". Позачергове засідання парламенту

У випуску новин за 3 березня станом на 18:00 – відтепер лікарі терміново приїжджатимуть на виклики людей, які мають високу температуру і можливі ознаки COVID-19. Це потрібно, аби інфіковані уникали контакту з людьми і не подорожували містом, щоб доїхати в лікарню. Завтра парламент збиреться на позачергове засідання, де, ймовірно, обговорять відставку деяких міністрів.

Також у випуску:

У Тернополі чоловік подзвонив до медиків і заявив, що у його друга, ймовірно, коронавірус, бо той контактував із китайцями. Як виявилось, це неправда.

Папу Римського перевірили на наявність коронавірусу. Інфекція не підтвердилась.

Поблизу Львова готують санаторій, який зможе прийняти людей з підозрою на коронавірус. Роблять це заздалегідь, аби історія з Новими Санжарами не повторилась.