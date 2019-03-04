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      Выпуск новостей за 18:00: Новые рейтинги кандидатов. Старт выплат субсидий

      Выпуск новостей 40 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 18:00 – группа "Рейтинг" опубликовала свежую социологию, тройка лидеров не изменилась – Зеленский, Порошенко и Тимошенко. Украинцам начали выплачивать монетизированные субсидии – это живые деньги на руки, которые человек может потратить на что угодно.

      Также в выпуске:

      Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя председателя СНБО Олега Гладковского.

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      Теги: Выпуск новостей Выборы Президента 2019 Деньги Субсидии рейтинги
      Источник: 24 канал
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