Выпуск новостей за 18:00: Новые рейтинги кандидатов. Старт выплат субсидий

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 18:00 – группа "Рейтинг" опубликовала свежую социологию, тройка лидеров не изменилась – Зеленский, Порошенко и Тимошенко. Украинцам начали выплачивать монетизированные субсидии – это живые деньги на руки, которые человек может потратить на что угодно.

Также в выпуске: Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя председателя СНБО Олега Гладковского.