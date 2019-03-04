20:11
4 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кисельов йде на корм рибам. Московські попи міняють професію
      Вєсті Кремля
      20:03, 2 березня
      Вєсті.UA: Рука Кремля керує Порошенком. Захмарні мрії Вілкула
      Вєсті.UA
      19:43, сьогодні
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПОМЕР КІТ ФЛІНТ – THE PRODIGY ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Випуск новин за 18:00: Нові рейтинги кандидатів. Старт виплат субсидій

      Випуск новин 115 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 лютого станом на 18:00 – група "Рейтинг" опублікувала свіжу соціологію, трійка лідерів не змінилася – Зеленський, Порошенко та Тимошенко. Українцям почали виплачувати монетизовані субсидії – це живі гроші на руки, які людина може витратити на що завгодно.

      Також у випуску: 

      Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення заступника голови РНБО Олега Гладковського.

      blog_ava
      Помер Кіт Флінт – вокаліст гурту The Prodigy
      сьогодні
      8121
      Теги: Випуск новин Президентські вибори 2019 Гроші Субсидії Рейтинги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      У Миколаєві студент заявив про купівлю диплому: зловживання чи жага піару
      сьогодні , 20:01 У Миколаєві студент заявив про купівлю диплому: зловживання чи жага піару
      Ірина Поліщук 88
      Герої контрабанди, або Чому так довго думав Порошенко
      сьогодні , 19:30 Герої контрабанди, або Чому так довго думав Порошенко
      Артем Овдієнко 583
      Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      сьогодні , 10:00 Як освіжити квартиру без капітального ремонту
      1237
      Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
      сьогодні , 19:00 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
      Олександр Бевза 220
      Нерухомість Валентина Наливайченка: що відомо про власність кандидата в президенти
      сьогодні , 18:31 Нерухомість Валентина Наливайченка: що відомо про власність кандидата в президенти
      Олена Кандяк 462
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук