Випуск новин за 18:00: Нові рейтинги кандидатів. Старт виплат субсидій
У випуску новин за 4 лютого станом на 18:00 – група "Рейтинг" опублікувала свіжу соціологію, трійка лідерів не змінилася – Зеленський, Порошенко та Тимошенко. Українцям почали виплачувати монетизовані субсидії – це живі гроші на руки, які людина може витратити на що завгодно.
Також у випуску:
Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення заступника голови РНБО Олега Гладковського.
Джерело: 24 канал
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