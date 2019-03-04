Випуск новин за 18:00: Нові рейтинги кандидатів. Старт виплат субсидій

У випуску новин за 4 лютого станом на 18:00 – група "Рейтинг" опублікувала свіжу соціологію, трійка лідерів не змінилася – Зеленський, Порошенко та Тимошенко. Українцям почали виплачувати монетизовані субсидії – це живі гроші на руки, які людина може витратити на що завгодно.

Також у випуску: Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення заступника голови РНБО Олега Гладковського.