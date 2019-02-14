Выпуск новостей за 18:00: Новые рейтинги кандидатов в президенты. Внешняя политика Украины

В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 18:00 – социологические опросы, данные которых опубликованы КМИС по состоянию на февраль 2019, Зеленскому отдают наибольшее количество голосов избирателей. А на втором и третьем местах Порошенко и Тимошенко. Стратегический внешнеполитический курс Украины будет определять победитель выборов президента, но кандидаты уже озвучивают каждый свое видение.

Также в выпуске: Почему рейтинг Зеленского стремительно растет и могут ли настроения избирателей измениться за месяц. Какие на самом деле полномочия имеет Президент Украины.