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      Выпуск новостей за 18:00: Новые рейтинги кандидатов в президенты. Внешняя политика Украины

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 18:00 – социологические опросы, данные которых опубликованы КМИС по состоянию на февраль 2019, Зеленскому отдают наибольшее количество голосов избирателей. А на втором и третьем местах Порошенко и Тимошенко. Стратегический внешнеполитический курс Украины будет определять победитель выборов президента, но кандидаты уже озвучивают каждый свое видение.

      Также в выпуске:

      Почему рейтинг Зеленского стремительно растет и могут ли настроения избирателей измениться за месяц.

      Какие на самом деле полномочия имеет Президент Украины.

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      Теги: Выпуск новостей рейтинги Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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