Выпуск новостей за 18:00: Новые рейтинги кандидатов в президенты. Внешняя политика Украины
В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 18:00 – социологические опросы, данные которых опубликованы КМИС по состоянию на февраль 2019, Зеленскому отдают наибольшее количество голосов избирателей. А на втором и третьем местах Порошенко и Тимошенко. Стратегический внешнеполитический курс Украины будет определять победитель выборов президента, но кандидаты уже озвучивают каждый свое видение.
Также в выпуске:
Почему рейтинг Зеленского стремительно растет и могут ли настроения избирателей измениться за месяц.
Какие на самом деле полномочия имеет Президент Украины.
Источник: 24 канал
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