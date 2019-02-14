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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Випуск новин за 18:00: Нові рейтинги кандидатів у президенти. Зовнішня політика України

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 лютого станом на 18:00 – соціологічні опитування, дані яких оприлюднені КМІС станом на лютий 2019, Зеленському віддають найбільшу кількість голосів виборців. А на другому й третьому місцях Порошенко та Тимошенко. Стратегічний зовнішньополітичний курс України визначатиме переможець виборів президента, але кандидати вже озвучують кожен своє бачення.

      Також у випуску:

      Чому рейтинг Зеленського стрімко росте та чи можуть настрої виборців змінитися за місяць.

      Які насправді повноваження має президент України.

       

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      Теги: Випуск новин Президентські вибори 2019 Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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