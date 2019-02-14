Випуск новин за 18:00: Нові рейтинги кандидатів у президенти. Зовнішня політика України
У випуску новин за 14 лютого станом на 18:00 – соціологічні опитування, дані яких оприлюднені КМІС станом на лютий 2019, Зеленському віддають найбільшу кількість голосів виборців. А на другому й третьому місцях Порошенко та Тимошенко. Стратегічний зовнішньополітичний курс України визначатиме переможець виборів президента, але кандидати вже озвучують кожен своє бачення.
Також у випуску:
Чому рейтинг Зеленського стрімко росте та чи можуть настрої виборців змінитися за місяць.
Які насправді повноваження має президент України.
Джерело: 24 канал
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