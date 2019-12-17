Выпуск новостей за 18:00: Новые увольнения в Минздраве. Сорванное заседание Рады
В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 18:00 – с ноября команду Министерства здравоохранения начали покидать не только люди, которые стояли у истоков медицинской реформы, но и новые лица. Все они оставили свои должности из-за расходящихся ценностей с новым руководством. Спикер парламента Дмитрий Разумков в 16 часов открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Верховной Рады.
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